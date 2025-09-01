JPP acusa Estado de ter abandonado a PSP na Madeira

Na sequência da visita do secretário de Estado Adjunto da Administração Interna à Madeira esta terça-feira, no âmbito das comemorações do aniversário do Comando Regional da PSP, o JPP veio a terreiro defender que os profissionais da PSP merecem “compromissos sérios, objetivos e com prazos definidos” e não “discursos de circunstância e de palavras bonitas”.
Em comunicado, o Juntos Pelo Povo afirma que “a situação das esquadras da PSP na Madeira é absolutamente vergonhosa”.
“São muitas as instalações degradadas, indignas, que colocam em causa não só as condições de trabalho de homens e mulheres que todos os dias arriscam a vida pela segurança dos cidadãos, mas também a confiança da população no próprio Estado”, considera o partido, dando como exemplo o caso de Santa Cruz, onde a autarquia teve que intervir ao ceder, a título provisório, novas instalações.
Leia a nota de imprensa do JPP:
“Amanhã, o Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna estará na Região Autónoma da Madeira, no âmbito das comemorações do aniversário do Comando Regional da PSP. Esta deslocação não pode ser apenas mais um momento de discursos de circunstância e de palavras bonitas. O que a Madeira exige — e o que os profissionais da PSP merecem — são compromissos sérios, objetivos e com prazos definidos.
A situação das esquadras da PSP na Madeira é absolutamente vergonhosa. São muitas as instalações degradadas, indignas, que colocam em causa não só as condições de trabalho de homens e mulheres que todos os dias arriscam a vida pela segurança dos cidadãos, mas também a confiança da população no próprio Estado.
O caso de Santa Cruz é o exemplo mais gritante desta negligência. Durante anos, sucederam-se promessas e anúncios vindos de Lisboa. Mas a verdade é dura: nada avançou! Foi necessário a Câmara Municipal de Santa Cruz intervir, cedendo gratuitamente e a título provisório novas instalações para que os profissionais da PSP não continuassem a trabalhar em condições indignas. E o Estado português? Continuou a assobiar para o lado perante esta realidade vergonhosa. Aliás, há mais de um ano que o Município aguarda pela necessária adenda ao Contrato Interadministrativo, reconhecida pelo próprio Governo, sem que nada se tenha resolvido.
São promessas vãs com mais de 20 anos e consideramos ser inaceitável que sucessivos Governos da República tratem a segurança pública na Madeira como um problema menor e que continuem a brincar com a dignidade dos profissionais da PSP e com a segurança das populações.
Não esquecemos que estas mesmas promessas foram repetidas, sucessivamente, por diferentes Governos da República ao longo das últimas duas décadas. Prometeram-se novos edifícios em 2005, em 2010, em 2018, em 2020 e até em 2022 — e nada saiu do papel. Essa falta de seriedade é o retrato de como o Estado tem tratado a Madeira. Igualmente se reitera que os deputados eleitos pela Madeira também nada fizeram para desbloquer este velho problema. PSD, PS e CHEGA só se lembram das forças de segurança que operam na Região quando há eleições à porta. São mandatos sucessivos sem que nada se tenha alterado.
Por isso, exigimos ao Governo da República respostas concretas. Basta de promessas adiadas. Basta de anúncios sem execução. O que está em causa é demasiado sério para continuar a ser tratado com leviandade.
A Madeira e os madeirenses merecem respeito. Os profissionais da PSP merecem respeito. E respeito, neste caso, só se traduz de uma forma: com compromissos claros e obras no terreno!”.
DE LETRA E CAL
Li recentemente um conto de Flannery O’Connor, no qual umas das personagens faz a seguinte declaração, seguida de uma pergunta: “as pessoas já nem se importam...
A violência doméstica é uma das mais antigas feridas da humanidade. Tão antiga quanto o fogo, tão repetida quanto a fome, tão herdada quanto o medo. Desde...
Eu ia jurar que, de 16 de julho até hoje, a justiça estava fechada para balanço. 1 mês e meio. Para uns é um exagero. Para outros é o merecido descanso....
Quando soube que ia para a Bolívia trabalhar, a primeira coisa de que me alertaram foi: “cuidado com o mal de altura!” O mal de altura, conhecido como...
O que leva alguém que se diz chocado com um vídeo chocante a partilhar o choque?
À partida terá chamado a si um direito de justiça e um dever de cidadania....
Luís de Camões, viveu pobre e assim morreu, e apenas após a sua morte, é que foi reconhecido como o nome maior da literatura Portuguesa.
A abundância do...
No podcast “Geração de 60” Miguel Monjardino relembrou a importância das ciências sociais - a filosofia, a história, a sociologia, a ciência política,...
DO FIM AO INFINITO
Vou escrever uma história maravilhosa sobre esta fotografia, dizia o jovem Artur, sempre num tom embriagado e cheio de esperança. Parece que ainda o oiço....
I. A seriedade dos “silly”
Infelizmente, a crónica estival não pode furtar-se à gravidade do infortúnio recente em Machico, cujas imagens de violência...
Francisco Sá Carneiro considerava prioritária para o País, uma alteração pacífica do Sistema Político da Constituição de 1976, através de uma sua revisão...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20m e capacidade de 420L, mais do que um novo...
O Presidente Nicolás Maduro advertiu hoje que a Venezuela passará “a um período de luta armada” para defender a soberania nacional, em caso de alguma...
As universidades e politécnicos vão disponibilizar quase 16 mil vagas para a 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, cujas candidaturas...
As autoridades portuguesas indeferiram 34 dos pedidos de asilo do grupo de migrantes marroquinos que desembarcaram a 08 de agosto no Algarve, ficando por...
A organização não governamental (ONG) Associação Social Democrata do Ambiente, Terra e Oceano veio esta segunda-feira a público acusar o JPP de se colar...
O protesto mundial pela morte dos jornalistas em Gaza, organizado por entidades internacionais, conta com 123 órgãos de comunicação social europeus, com...
Na sequência da visita do secretário de Estado Adjunto da Administração Interna à Madeira esta terça-feira, no âmbito das comemorações do aniversário do...
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 12h30 horas, no campo de golfe do Santo da Serra, onde decorrerá a inauguração...
O Prémio Municipal Manuela Aranha - Concurso Artístico Para a Igualdade de Género e a Não Discriminação, iniciativa criada para incentivar a criatividade...
Foi hoje lançado o sexto do número da revista de atividades do Serviço Educativo Cultura Santa Cruz. A publicação, da responsabilidade e criação de Rafaela...
O Projeto Sexto Sentido, iniciativa de inclusão no desporto apoiada pelo Projeto Heróis Betano, chega à Madeira com um evento marcado para 18 de outubro,...