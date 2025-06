No passado dia 27, mais de 60 jovens entre os 14 e os 30 anos participaram na conferência final do projeto ‘O Conselho de Todos os Seres’, realizada no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, no âmbito da Bienal de Arte e Design.

O encontro destacou o envolvimento juvenil em ações de sensibilização ambiental e a sua participação ativa nas questões que importam para as suas comunidades. O projeto é coordenado pela associação My Madeira Island e financiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia.

Durante o evento, foi apresentada a obra artística coletiva do projeto: uma coleção com mais de 250 postais feitos em papel com sementes, criados ao longo dos workshops realizados em escolas de São Vicente, Santana, Câmara de Lobos, Porto Santo, Santa Cruz e Funchal. O papel utilizado contém sementes de flores e ervas aromáticas - como manjericão, salsa e camomila - que podem ser plantadas, transformando arte em vida.

A sessão contou ainda com dinâmicas de grupo, momentos de teambuilding e uma apresentação do Parque Ecológico do Funchal, que partilhou os seus trabalhos atuais e destacou cinco grandes desafios ambientais na Região: incêndios florestais, espécies invasoras, poluição luminosa, lixo nas florestas e resíduos no mar. A partir destes temas, os jovens formaram equipas para desenvolver ideias práticas sobre como a juventude pode contribuir para resolver estes problemas.

A proposta vencedora - escolhida por votação entre os próprios participantes - centrou-se na mitigação da poluição luminosa. A equipa responsável foi premiada com 500 euros em recursos, oferecidos pela associação My Madeira Island, para implementar o seu projeto na comunidade local nos próximos meses.

“O nosso objetivo é mostrar que os jovens podem - e devem - assumir um papel ativo no futuro da sua ilha”, afirma Anastasia Mazur, presidente da My Madeira Island.

Foram também anunciados os vencedores da Maratona do Quiz sobre biodiversidade madeirense, uma competição online de cinco dias. Os prémios incluíram passeios de observação de golfinhos oferecidos pela VMT Madeira, workshops de cerâmica com o Arttia Ceramic Studio, jogos de lasertag no Joy Kids Café e uma viagem para um curso de formação na Croácia, promovido pela My Madeira Island.

Embora o projeto O Conselho de Todos os Seres esteja agora oficialmente concluído, os grupos de jovens formados ao longo desta jornada continuam ativos, com o objetivo de pôr em prática as ideias desenvolvidas e transformar a reflexão em ação concreta.