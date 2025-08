14 jovens ligados à SocioHabitaFunchal participaram, entre 27 de julho e 3 de agosto, na primeira fase do projeto europeu “Powered By Nature – A Journey through Mental Health”, que decorreu na Bélgica.

A iniciativa, cofinanciada pela União Europeia através do programa Erasmus+, promoveu o bem-estar emocional, a inclusão social e o contacto com a natureza.

Durante quatro dias de acampamento e várias visitas culturais, os 28 jovens portugueses e belgas, com idades entre os 14 e os 25 anos, participaram em atividades de grupo, dinâmicas ao ar livre e momentos de reflexão que reforçaram a autoestima, a empatia e o espírito de equipa. A visita a Bruxelas incluiu experiências imersivas no Parlamentarium e no Atomium.

A vereadora Helena Leal, com o pelouro da habitação e inclusão social na Câmara Municipal do Funchal, sublinha a importância destes intercâmbios para o crescimento pessoal dos jovens: “Contribuem para estilos de vida saudáveis, desenvolvimento cultural e cidadania ativa.”

O grupo madeirense foi selecionado entre utentes e voluntários da SocioHabitaFunchal, tendo em conta o seu envolvimento com a instituição. Os testemunhos dos participantes destacam a criação de laços duradouros e o impacto positivo da experiência.

A segunda fase do projeto realiza-se na Madeira, no final de outubro, dando continuidade à promoção da saúde mental através da conexão com a natureza.