Os vencedores do prémio ‘Banco de Ideias’, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, receberam hoje os respetivos prémios, numa sessão realizada no âmbito da Semana da Juventude.

Aberto à participação de jovens entre os 15 e os 30 anos, o Banco de Ideias desafiou os participantes a apresentar propostas sob o tema ‘Como tornar a tua cidade mais sustentável e inclusiva?’. No total, foram submetidas 11 propostas, envolvendo 15 jovens.

De acordo com um comunicado da autarquia, o 1.º lugar foi para a ideia ‘Descubra o Estreito’, de Júlia Cunha de Sousa Rosa e Luciano David Sousa Abreu, que propõe a criação de uma galeria digital sobre costumes, tradições e locais do Estreito de Câmara de Lobos.

O 2.º lugar, com um trabalho intitulado ‘Aprendiz – First Job’, foi para Tiago Abreu Santos e Rui Barros Rodrigues, que apresentaram uma aplicação para apoio à formação e inserção profissional de jovens.

Uma menção honrosa foi atribuída ao trabalho ‘Agricultura Vertical’, de César Gomes Paulo, que propõe estruturas de cultivo vertical a instalar junto à Junta de Freguesia e Casa do Povo, destinadas à dinamização de atividades com idosos.

Para apoiar a concretização destas três propostas, a Câmara Municipal irá alocar um total de 5.000 euros do orçamento municipal. Esta verba destina-se a viabilizar a implementação prática das ideias vencedoras, garantindo que o contributo dos jovens se traduz em ações concretas no território.

“A vossa coragem em apresentar ideias, em partilhar visões e em propor mudanças é o que permite construir um concelho mais dinâmico e mais democrático. O vosso exemplo confirma aquilo em que acreditamos, só com a juventude, com a sua energia e sentido crítico, conseguimos responder aos desafios de forma duradoura e inclusiva”, disse aos jovens a presidente da autarquia, Sónia Pereira.

A Semana da Juventude prossegue ainda hoje no Jardim do Ilhéu com os concertos de João Borsch e Ana Lua Caiano.