Este o testemunho de Bernardo Nesci:

“Olá a todos, meu nome é Bernardo tenho 27 anos e há 6 meses, descobri um cancro no testículo de último estadio, já com metásteses nos gânglios linfáticos, costas, barriga e pulmões. Entretanto no início da doença para descobrir, o hospital público atrasou imenso e como estava a piorar de dia para dia, ao ponto de todos os dias estar a consumir uma quantidade absurda de medicamentos que me aliviassem a dor em vão, vi-me obrigado a pedir empréstimos para ir pro privado, onde gastei logo de inicio imenso dinheiro. Quando depois de fazer varias consultas, ecografia, 3 tacs e 2 ressonâncias magnéticas , além de ir a uma segunda opinião , depois disso tudo e ter sido operado pra remoção do testículo afetado e da recuperação pós cirurgia aí sim comecei na quimioterapia. Entretanto, as minhas dores eram gigantes, o que fez o medico a prescrever muita medicação que foi paga ainda que alguma comparticipada, mas não todas. Uma delas por exemplo são uns pensos de dor que custam imenso na dose que eu levo, mais todos os reforços de proteína que levo também pagos e extremamente caros, e fora tudo o que ia aparecendo de complicações pelo meio. Também fiz toda a papelada para ver se conseguia ajuda através de um atestado de incapacidade que me foi recusado 2x pela segurança social, o que fez com que eu em 6 meses não tivesse direito a um cêntimo, e sempre fui trabalhador a descontar. Tenho também 2 filhos pequenos sendo um deles bebé, e com muitas despesas em casa e sem puder trabalhar durante tanto tempo as dividas foram acumulando. Hoje ainda estou acabar a quimioterapia e após isso irei fazer novos tacs pra ver como esta a doença e após isso serei operado no IPO do Porto em principio. E ainda vou demorar a recuperar e nisto num cenário onde tudo corra bem. Sendo assim cheguei a um estado em que pedir ajuda foi a única solução, nunca o quis fazer antes pois tinha vergonha e não queria incomodar ninguém mas vejo-me agora na obrigação de faze-lo pois as dividas estão muito altas e não as consigo pagar e mais as despesas todas mensais. Sendo assim apelo a todos os bons corações por aí que possam ajudar nesta minha pior fase de sempre a fazê-lo, ficarei eternamente grato . Um grande obrigado a todos que puderem ajudar.”