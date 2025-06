O Diretor-Geral da Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM), José Miguel Sousa, tomou posse, no passado dia 24 de junho, como representante da Região Autónoma da Madeira no Conselho Consultivo e de Acompanhamento da Rede C-Network, do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).

A Cerimónia, integrada no C-Days 2025, evento de referência nacional na área da cibersegurança, teve lugar no Centro de Congressos do Estoril.

O Conselho Consultivo e de Acompanhamento é constituído por 11 membros de reconhecido mérito regional e nacional, propostos e aprovados de modo equitativo pelos vários Centros de Competência em Cibersegurança (CCCs) em sede de Assembleia Geral: sete membros nas várias Regiões NUTII (um por Região – Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores) e quatro membros de âmbito nacional.

A Rede de Centros de Competências em Cibersegurança C-Network é uma rede de apoio ao desenvolvimento de capacidades em cibersegurança das organizações, assumindo-se como um pilar estratégico para a resiliência digital do país.

A rede é constituída por sete CCCs distribuídos por todo o território nacional, que têm como missão identificar e analisar as necessidades das organizações - pretende apoiar até março de 2026 cerca de 2000 entidades, entre Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e Administração Pública local e regional - e, seguidamente, orientá-las no sentido de aumentar a sua maturidade e resiliência nesta área.

Deste órgão Consultivo fazem parte entidades públicas como as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Centro (CCDR-C), Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT); associações como a COTEC - Associação Empresarial Portuguesa para a Promoção da Inovação e Cooperação Tecnológica Empresarial e a APDSI - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação e ainda especialistas como Paulo Esteves Veríssimo, reconhecido internacionalmente pelas suas contribuições em computação resiliente, cibersegurança, sistemas distribuídos e confiabilidade de sistemas.

A DTIM celebra, este ano, quarenta anos de percurso institucional. A recente nomeação do seu Diretor-Geral para integrar um órgão consultivo nacional de elevada relevância, em representação da Região Autónoma da Madeira, constitui um testemunho claro da continuidade, competência e credibilidade da associação. Este reconhecimento não é apenas simbólico: é a afirmação de que a DTIM desempenha um papel ativo e estratégico na construção de um futuro digital mais robusto, inclusivo e inovador.

A DTIM mantém-se como uma entidade de referência, pronta para enfrentar os desafios emergentes e contribuir, com visão e responsabilidade, para o desenvolvimento tecnológico da Região Autónoma da Madeira e do país