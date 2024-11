O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, esta manhã em audiência de apresentação de cumprimentos, o recém nomeado 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira, Coronel de Infantaria Nelson Couto Gomes.

“É um desafio bastante interessante e de grande responsabilidade o cargo que desempenho. Existe a necessidade de o exército apoiar constantemente toda a população com a nossa disponibilidade e com as nossas capacidades para que a população se sinta protegida pelo Estado português”, expressou.

O novo 2.º Comandante exerceu funções em várias Unidades do Exército e já desempenhou quatro comissões no estrangeiro, mas neste momento encara com entusiasmo a sua missão na Região.

No decurso deste encontro, José Manuel Rodrigues desejou ao Coronel Nelson Couto Gomes os maiores sucessos no desempenho desta sua nova jornada.