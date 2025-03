José Manuel Rodrigues, cabeça-de-lista do CDS ao ato eleitoral de 23 de março, deixa todos os caminhos abertos para o diálogo com todos os partidos. Realça, inclusive, que o CDS é o único que tem a capacidade de falar com a Extrema-direita e até com partidos mais à esquerda.

José Manuel Rodrigues, que tem feito críticas da Esquerda à Direita, incluindo PSD, com quem o CDS já esteve coligado e fez acordo parlamentar, lembra que a política é dinâmica e realça: ou o PSD muda ou o povo muda o PSD.

