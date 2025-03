O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira manifestou, através de um comunicado enviado à redação, o seu pesar pela morte de Manuel da Silva Leça, antigo deputado do parlamento madeirense.

“Nesta hora de dor e consternação importa recordar um grande homem que muito deu à ‘causa pública’ e às suas gentes”, realçou, lembrando que Manuel da Silva Leça foi professor, escriturário da Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal e da Câmara Municipal da Calheta. Destacou-se, também, como deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, durante toda a II Legislatura, tendo, ainda, exercido o cargo de deputado na Assembleia da República, em regime de substituição.

Entre 1982 e 1993 foi presidente da Câmara Municipal da Calheta.

“O Dr. Manuel da Silva Leça deu muito de si ao povo da Madeira, e em particular do concelho da Calheta, não só como político, mas também como professor, tendo visto o seu percurso de docente reconhecido com a atribuição do seu nome à Escola da Ladeira e dos Lamaceiros, no concelho da Calheta”, reforçou.

À família e aos amigos, José Manuel Rodrigues transmite as mais sentidas condolências.