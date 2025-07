José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal do Funchal, usou da palavra, hoje, no Funchal para destacar a importância do papel essencial desempenhado pelas comissões de crianças e jovens. Falou também na qualidade médico pediatra e admitiu que ainda há caminho a percorrer na proteção desta faixa etária.

”A infância que devia ser um espaço seguro, nem sempre o é”, defendeu o presidente da Assembleia Municipal do Funchal na abertura do seminário que assinala 30 anos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

São muitos os casos complexos, como alertou, considerando que muitas das situações que chegam às comissões podiam ser prevenidas antes de chegar a este ponto. No seu entender, a prevenção tem de começar ainda antes da criança nascer. Apontou o consumo de álcool e droga e saudou a decisão da Câmara Municipal na redução de horários de funcionamento de espaços noturnos. Defendeu um trabalho de rede, próximo, com professores, profissionais de saúde e forças de segurança.

”Só assim, conseguiremos prevenir situações complicadas”, afirmou, considerando que a juventude merece mais.