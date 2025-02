Cristina Pedra já reagiu à distinção do JM – Madeira com o Jornal Local Europeu do Ano, resultante da 26.ª edição dos ‘European Newspaper Awards’.

Nesta edição, o concurso reuniu mais de 3.000 participantes oriundos de 22 países, sendo um dos maiores eventos do mundo a este nível. Os prémios foram determinados por um júri composto por académicos, jornalistas e designers, após uma avaliação que se prolongou durante dois dias, em Dusseldorf.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal destaca que, “em primeiro lugar, felicitar o jornal, felicitar os seus dirigentes, os seus empresários, lá todos os recursos humanos que trabalham e que contribuíram para a dignificação do reconhecimento com este prémio”.

Cristina Pedra acentua que “as empresas, o jornal, a imprensa, tudo o que se faz, a Câmara também, tudo o que se faz é a tradução do que fazem os seus colaboradores e da harmonia e o profissionalismo que têm”.

Nesta ótica, a autarca do Funchal dá os parabéns “em especial no mundo de imprensa, em que é difícil de resistir, por vezes em papel ou mesmo digital, com uma proliferação de redes sociais que muitas vezes desinformam e não são sequer escrutinadas.

Portanto, a imprensa quer-se fundamentada, o jornal tem credibilidade, é uma fonte de informação e faz o contraditório”, explana.Na síntese, “parabéns não só ao jornal como ao direito fundamental constitucional e que eu espero que sempre se consolida numa vida democrática que é a liberdade de imprensa”.