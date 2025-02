Jornal Local Europeu do Ano: “Fiéis aos valores do rigor e da isenção”, vinca presidente do Marítimo

Foi com “particular satisfação e alegria” que o presidente do Club Sport Marítimo reagiu ao prémio europeu arrecadado pelo JM-Madeira na 26.ª edição dos ‘European Newspaper Awards’, na categoria de Jornal Local, um dos maiores eventos globais a este nível.



A distinção, após o concurso que reuniu mais de três mil participantes oriundos de 22 países, premeia o trabalho e conceito gráfico que carateriza toda a publicação.

“É com particular satisfação e alegria que vejo o Jornal da Madeira receber a distinção de Jornal Local Europeu do Ano. Reflete a competência, profissionalismo e acima de tudo o brio profissional dos seus colaboradores”, começou por dizer Carlos André Gomes”.

“É uma referência do jornalismo na RAM e a partir de agora, com esta distinção, é também um modelo que extravasa a sua própria origem Insular. Ao Miguel Silva e ao meu amigo Edmar Fernandes, em representação de todos os colaboradores do JM, deixo os meus parabéns, na certeza que continuarão a ser fiéis aos valores do rigor e da isenção que se defendem no jornalismo. Muitos parabéns”, concluiu o dirigente verde-rubro.

Refira-se que o júri do concurso destacou o caderno de Desporto do JM, valorizando o facto de a última página ser a “capa da secção”, cujo design é “executado com cores e formas consistentes”, sobressaindo tanto no plano impresso como digital.

Os prémios foram determinados por um júri composto por académicos, jornalistas e designers, após uma avaliação que se prolongou durante dois dias, em Dusseldorf, Alemanha.