O terceiro episódio da quinta temporada das Jornadas Madeira 2025 acontece, amanhã, entre as 10 e as 12h30, em Santana. Será a vez de o presidente da Câmara Municipal e os seis presidentes de Junta de Freguesia do concelho fazerem o balanço do mandato que termina, neste ano de Eleições Autárquicas.

A decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal, este evento, moderado pelo diretor do JM, Miguel Silva, será transmitido pelo canal naminhaterra.com, na rádio JMFM e no site do nosso Jornal.

O primeiro orador será o presidente da Assembleia Municipal de Santana, seguindo-se cada um dos seis presidentes de Junta de freguesia: Arco de São Jorge, Faial, Ilha, Santana, São Jorge e São Roque do Faial.

Depois, será a vez do presidente da Câmara Municipal Dinarte Fernandes, falar para a plateia sobre os últimos quatro anos à frente da autarquia.

As pessoas na assistência são ainda convidadas a participar, em dois momentos de debate.

A cobertura desta sessão, à semelhança das anteriores, será feira no nosso online, ao longo do evento e, no dia seguinte, o leitor pode ler o que foi transmitido sobre o concelho de Santana, nesse terceiro episódio das jornadas dinamizadas pelo JM.