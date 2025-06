Bom dia! É terça-feira!

* Continua hoje na Assembleia Legislativa da Madeira a discussão do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025. A abertura da sessão plenária está agendada para as 9h00.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h30.

* Hoje as Jornadas Madeira estão na Ponta do Sol. A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h30, no salão nobre da Câmara Municipal da Ponta do Sol, com destaque para o balanço ao mandato autárquico que está a terminar. As intervenções estão a cargo do presidente da Assembleia Municipal, do presidente da Câmara e dos presidentes de Juntas de Freguesia. O evento é de entrada livre, mas pode ser acompanhado em direto através das plataformas do JM Madeira e do canal na MinhaTerra. Amanhã pode ler na edição impressa o resumo das intervenções.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará pelas 16h00 no Museu Quinta das Cruzes, onde será apresentado, na Madeira, o livro ‘Encantadas – Madeira e Porto Santo’.

* Está marcada para hoje, entre as 18h00 e as 20h00, junto à estátua de João Gonçalves Zarco, no Funchal, uma Vigília de Cidadãos pelo Fim do Genocídio em Gaza.

* Será inaugurada pelas 19h00, na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, nº 12, a Exposição ‘Roupa Velha’. Esta exposição reúne desenhos e pinturas de diversos artistas plásticos.