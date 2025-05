Bom dia!

- Arranca à 9h00 a reunião plenária desta terça-feira, com três pontos na agenda parlamentar.

- Pelas 9h30, no Palácio de São Lourenço, o representante da República recebe o embaixador da Índia em Portugal, Puneet Kundal.

- Hoje as Jornadas Madeira estão em Machico. A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h30, no auditório do Fórum Machico, com destaque para o balanço ao mandato autárquico que está a terminar. As intervenções estão a cargo do presidente da Assembleia Municipal, do presidente da Câmara e dos presidentes de Juntas de Freguesia. O evento é de entrada livre, mas pode ser acompanhado em direto através das plataformas do JM Madeira e do canal na MinhaTerra. Na quarta-feira, pode ler na edição impressa o resumo das intervenções.

- Às 10h00, a secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, desloca-se a Câmara de Lobos para visitar a Unidade Móvel do Rastreio do Cancro da Mama.

- O Hotel Quinta da Saraiva, em Câmara de Lobos, recebe a visita do presidente do Governo Regional, às 11h00.

- O secretário regional de Economia reúne, às 11h30, com os dirigentes da ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal, na Avenida Zarco.

- O secretário regional de Agricultura e Pescas e o secretário regional de Mar e Pescas dos Açores visitam a Lota do Funchal, com declarações previstas para as 11h45.

- Às 12h00, a Câmara Municipal da Ribeira Brava visita as obras de construção de seis fogos habitacionais na freguesia do Campanário.

- Pelas 14h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), a abertura do Seminário de Autocuidado e Empreendedorismo.

- No auditório do Museu da Eletricidade, Funchal, estreia às 15h00 o Projeto de Vídeo-Performance ‘Watter – Como veias de uma cidade viva!’.

- O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, visita, pelas 15h30, a Direção Regional de Economia e o Laboratório de Metrologia.

- Acontece às 16h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, a assinatura de protocolos com 51 entidades desportivas.

- O Museu das Cruzes é o palco escolhido para, às 17h00, a Secretaria do Turismo, Ambiente e Cultura, apresentar o ‘Roteiro: Capelas ao Luar (2016-2020)’.