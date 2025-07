Bom dia! É segunda-feira!

* Calheta recebe, entre as 10h00 e as 12h30, o décimo primeiro e último episódio das Jornadas Madeira, no Centro Cívico do Estreito da Calheta. A iniciativa conta com as intervenções do presidente da Assembleia Municipal, do presidente da Câmara e dos presidentes de Juntas de Freguesia, e ainda de dois momentos de debate. O evento tem transmissão em vídeo em direto e em áudio na rádio JM FM, que pode acompanhar também através do canal NAMINHATERRA TV. As principais ideias, pode ler na edição impressa do JM Madeira no dia seguinte, terça-feira.

* O Comando Regional da PSP Madeira promove pelas 10h00, a abertura oficial das instalações provisórias da Esquadra da PSP de Santa Cruz, as quais passam a ficar sediadas na Rua Dr. Francisco Perez, salas n.º 3 e 4, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz (ao lado da loja do munícipe).

* Pelas 12h00, terá lugar nas instalações da ACIF-CCIM, a tomada de posse da Mesa da Secção de Hotelaria.

* Às 12h00, acontece a conferência de imprensa de apresentação da edição 2025 do Summer Opening, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, que contará com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra.

* Hoje na sede do Club Sports da Madeira, Avenida Arriaga, nº 43, pelas 16h00, realiza-se a conferência de imprensa de apresentação do Rali da Madeira.