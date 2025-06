As Jornadas Madeira estarão amanhã na ilha dourada, para dar voz a novas ideias e projetos para o poder local.

Este espaço de debate público promovido pelo JM terá lugar no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, entre as 10h00 e as 12h30, sendo de entrada livre e com transmissão vídeo em direto com a qualidade do canal NaMinhaTerra.

Depois de ter percorrido os concelhos de Ribeira Brava, Machico, Santana, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Funchal, esta que é a sétima sessão da quinta edição do evento pretende privilegiar o debate em jeito de balanço do mandato autárquico que está a terminar e acolher novas propostas para os próximos quatro anos, retomando o modelo de 2021, ano que também foi marcado por eleições autárquicas.