As Jornadas Madeira estão de volta e regressam amanhã ao Funchal, para dar voz a novas ideias e projetos para o poder local.

Este espaço de debate público promovido pelo JM - que já abordou diversos temas com largas dezenas de oradores de diferentes áreas do saber – terá lugar na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, entre as 09h00 e as 13h00, sendo de entrada livre e com transmissão vídeo em direto com a qualidade do canal NaMinhaTerra.

Depois de ter percorrido os concelhos de Ribeira Brava, Machico, Santana, Câmara de Lobos e Ponta do Sol, esta que é a sexta sessão da quinta edição do evento pretende privilegiar o debate em jeito de balanço do mandato autárquico que está a terminar e acolher novas propostas para os próximos quatro anos, retomando o modelo de 2021, ano que também foi marcado por eleições autárquicas.

Sendo este um espaço de participação cívica, e a exemplo do que tem acontecido nas sessões anteriores, os diversos autarcas serão os protagonistas desta nova temporada.

Presidentes da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal e das dez Juntas de Freguesia do concelho terão tempo para explicar o que foi feito, o que está a ser desenvolvido e, eventualmente, deixar indicações sobre o que deve ser concretizado em cada nível de poder local.

A sessão inicia-se precisamente com a intervenção do presidente da Assembleia Municipal do Funchal, seguindo-se a oratória de cinco presidentes de Junta, abrindo espaço para o primeiro momento de debate. Segue-se depois a intervenção de mais cinco presidentes de Junta, a anteceder o discurso da presidente da Câmara Municipal, encerrando com novo momento de debate.

Além dos representantes dos órgãos de poder local, o debate conta também com a intervenção de elementos da plateia. Dirigentes associativos, estudantes, jovens e população em geral estão convidados a participar neste espaço de participação cívica, dando o seu contributo para o futuro.

Recorde-se que o evento é de entrada livre com participação sujeita à capacidade da sala.

As Jornadas Madeira serão moderadas por Miguel Silva. diretor do JM, e podem ser acompanhadas nos sites do JM e do canal NaMinhaTerra, na rádio 88.8 e nas redes sociais do Jornal.