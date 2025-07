Tem lugar amanhã, no salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz, mais um episódio , o 8.º da 5.ª temporada, das Jornadas Madeira, evento do JM.

Como é hábito, vão intervir o presidente da Assembleia Municipal de Santa Cruz, a presidente da Câmara Municipal e os presidentes de todas as Juntas de Freguesia que integram aquele Município. O episódio terá dois momentos de debate, durante os quais, a plateia poderá e deve participar.

As Jornadas, em Santa Cruz, têm início às 10 horas e terminam pelas 12h30. Podem ser acompanhadas através do canal NAMINHATERRA TV e nas plataformas online do JM-Madeira.

Várias notícias vão ser disponibilizadas, quase no imediato, de praticamente tudo o que acontecer no salão nobre, em termos de intervenções e momentos de debate. Na terça-feira, na edição impressa, sai um trabalho mais alargado. Em vésperas de autárquicas, o JM dá voz aos representantes do Poder Local e a todos os munícipes que queiram questionar ou sugerir ideias.

Como é hábito, a entrada é livre.