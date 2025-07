Momentos como as Jornadas Madeira são fundamentais para chamar a população à participação na discussão de problemas para o concelho.

A opinião é de Júlia Caré, presidente da Assembleia Municipal de Santa Cruz que, esta manhã, no evento organizado pelo JM e que decorre no salão nobre da Câmara, desafiou a organização de um parlamento jovem municipal. Uma iniciativa que não foi possível realizar, como admitiu no período de debate das Jornadas Madeira, em Santa Cruz.

Júlia Caré disse ser importante que as pessoas leiam o Regimento, procurem a página do Município e “chateiem”. Esta questão da cidadania constrói-se.