A presidente da Assembleia Municipal de Santa Cruz, Júlia Caré, diz que a escola de Santa Cruz, que foi encerrada e tem um recinto coberto, devia ser usada. Apresenta, no seu entender, mais condições que a outra que reclama por uma cobertura.

Disse também que todas as escolas públicas funcionam em regime duplo . Já as de ensino privado, funcionam em turno único. Ou seja, têm a sua parte curricular de manhã e quando acabam a escola, têm tempo para o complemento curricular. Ironizando, disse que isto deve ser uma especificidade regional.

Júlia Caré, que vive na zona alta de Gaula, defendeu que é preciso limpar as veredas. A presidente da Assembleia Municipal de Santa Cruz aproveitou as Jornadas Madeira que estão a chegar ao fim no dia de hoje, para criticar o facto de ainda haver muitas pessoas que não sabe usar o eco-ponto. Desafiou a Câmara a fazer mais campanhas de sensibilização para que as pessoas fiquem mais sensibilizadas para esta questão.