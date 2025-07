Doroteia Leça, vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, presente na plateia das Jornadas Madeira 2025, evento do JM e da JM FM, que decorre hoje no Centro Cívico do Estreito da Calheta, pediu o microfone para referir que a Autarquia tudo tem feito para integrar os artistas do concelho. A vice-presidente reagia, assim, a uma crítica feita por Basílio Santos, deputado do JPP.

Doroteia Leça afirmou que tudo tem sido feito para tornar a Calheta um município mais culto.