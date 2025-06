O sexto episódio das Jornadas Madeira decorre, esta manhã, na Assembleia Municipal do Funchal. Uma iniciativa que o JM tem levado a todos os concelhos da RAM e que pode ser acompanhada através das plataformas digitais do Jornal, na rádio JM FM e no canal MinhaTerra TV.

Tiago Freitas, presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, foi o primeiro presidente de junta a discursar no púlpito, evocando o compromisso com “obras feitas”, “compromissos honrados e sonhos transformados em realidade”.

Destacou, também, a importância de este projeto do JM focar no poder local, elevando o debate “profícuo”.

“Desde 2021, que após a eleição da força Funchal Sempre À Sempre, dedicamos a nossa energia, a nossa competência, a nossa vontade e a nossa autoridade, para com todos, trabalharmos para valorizar a nossa população, a nossa freguesia, nosso o Funchal”, fundamentou.

Na sua alocução, destacou alguns marcos que “enchem de orgulho a população de São Gonçalo”. A título de exemplo: “Em janeiro de 2022, concretizou-se a Inauguração da requalificação do Campo Desportivo Prof. Luís Ferreira, num investimento da Câmara Municipal do Funchal que rondou os 165.000€. Este investimento permitiu a melhoria da infraestrutura, destacando-se a colocação de um novo relvado sintético, cuja responsabilidade pela gestão, acompanhamento e fiscalização da boa utilização deste espaço ficou a cargo da Junta de Freguesia, através da assinatura de um protocolo de cooperação”, enumerou.

No seu discurso, deixou um desafio que classificou como “legítimo e construtivo”.

Tiago Freitas sugeriu que o montante arrecadado através da taxa turística possa, “de forma justa e equilibrada, ser canalizado para as freguesias”.

A descentralização municipal também foi por si elencada, com elogios ao presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes.