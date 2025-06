Sónia Pereira, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, marcou a última intervenção das Jornadas Madeira, que hoje têm como palco o Museu de Empresa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Desde 2013, a autarca diz que tem vindo a ser consolidado um modelo de governação centrado em três pilares: rigor, proximidade e visão estratégica. “Hoje, mais de uma década volvida, os resultados são concretos e transformadores”, disse, destacando as principais áreas de intervenção.

Em termos de finanças públicas, disse que, entre 2013 e 2025, a Câmara reduziu a dívida municipal de 13,4 milhões de euros para 2,8 milhões de euros, o que “representa uma descida de quase 80 por cento”. A dívida por habitante diminui de 590 euros para 89,37 euros”, referiu.

“Tudo isto foi alcançado com forte capacidade de investimento”, denotou, referindo que, entre 2021 e 2025, foram lançadas empreitadas que ultrapassam os 15 milhões de euros, com 69 por cento do valor adjudicado por concurso público.

No que concerne às intervenções em todas as freguesias, desde 2013 até à atualidade a autarquia concretizou cerca de 150 intervenções municipais, incluindo requalificações de centros urbanos, asfaltamentos e caminhos agrícolas. Só no capítulo da rede viária, foram asfaltadas mais de 60 vias.

Na coesão social e à participação ativa, Sónia Pereira lembra que foi criada uma plataforma concelhia com 26 entidades parceiras de forma a dar resposta céleres às necessidades da população; lembrou também a implementação do plano de ação para a coesão social 2022/2025, que contemplou 63 medidas concretas, das quais 66% já estão em curso ou concluídas.

“Hoje podemos afirmar que Câmara de Lobos é um concelho socialmente comprometido e os resultados são visíveis”, disse, lembrando o apoio em centros de dia, na educação e na juventude.

Na habitação, realçou o início do documento ‘Estratégia Local de Habitação’, em 2020, estando previstas soluções habitacionais para responder às carências identificadas.

Na cultura, entre 2020 e 2025, foram realizados 450 eventos culturais nas cinco freguesias do concelho.

Sónia Pereira indicou ainda que em 2023 Câmara de Lobos ultrapassou as 3 mil empresas sedeadas com mais 15.500 postos de trabalho e um volume de negócios que já ultrapassa os 1.350 milhões de euros. “A taxa de desemprego é inferior é média regional”, referiu, acrescentando que mais de 230 pessoas beneficiaram de medidas ativas de emprego.

Mais disse que “O turismo em Câmara de Lobos é hoje um pilar relevante da nossa economia e identidade”, disse, lembrando que em 2024 foi atingido um novo recorde com 91.625 dormidas em AL, representando 4,8% do total regional deste segmento. O concelho conta com 174 alojamento local e 10 hotéis, “um crescimento notável que comprova a atratividade crescente do concelho”; observou.

Sónia considera ainda que a implementação da taxa turística municipal foi “um passo estruturante”.

A autarca lembrou que todo este percurso começou com Pedro Coelho, garantindo que é com orgulho que dá continuidade ao seu trabalho, assim como de Leonel Silva.