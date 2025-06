O deputado regional e candidato do PSD à Câmara da Ponta do Sol nas próximas Autárquicas, Rui Marques foi um dos intervenientes no período de debate das Jornadas Madeira 2025, considerando que a autarquia liderada por Célia Pessegueiro podia ter tentado estabelecer um diálogo mais profícuo com o Governo Regional.

O social-democrata começou por felicitar Carlos Coelho pelo mandato como presidente da Assembleia Municipal, assumindo que houve aspetos positivos, como a descentralização das reuniões ou o facto de ser dada a palavra à oposição no Dia do Concelho. Todavia, deixou em seguida alguns reparos à Assembleia e à autarquia, lideradas pelo PS.

“Quando as pessoas assumem cargos públicos, as questões partidárias têm de ficar de parte”, disse Rui Marques, considerando que “tem havido falta de atenção no estabelecimento de parcerias com o Governo Regional”.

“Tem de haver bom senso, não se pode atacar e pedir ajuda ao mesmo tempo”, disse o deputado, que também já foi presidente da Câmara da Ponta do Sol.

Em resposta, Célia Pessegueiro disse que sempre manteve uma relação “cordial” com o presidente do Governo e que teve até “boas relações” com alguns secretários regionais.

Também Carlos Coelho respondeu ao social-democrata: “Vou defender sempre a Ponta do Sol. Não fui eleito para me agachar aos senhores do Funchal”, atirou, acusando Rui Marques de se colocar do lado do Governo Regional.