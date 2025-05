Se não fosse os elementos enviados pelo Instituto de Emprego, “o caldo estaria entornado”. A ideia foi transmitida há momentos pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava em relação ao número de funcionários a cargo das Juntas de Freguesia. O autarca admite que há escassez de meios, tanto financeiros como humanos. Mas realça que a questão é que a Autarquia tudo tem feito para ajudar.

Diz que há terrenos em que a limpeza devia ser feita pelos proprietários mas que as juntas e a Câmara acabam por intervir por uma questão de segurança. Nas Jornadas Madeira, cujo arranque teve, hoje, início, na Ribeira Brava, mais concretamente na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, o edil que está de saída da Câmara Municipal, admitiu haver problemas em diversos sítios.

“Mas sem orçamentos, as Juntas vão andar sempre aflitas”, como adiantou.

Aproveitou a sua intervenção no evento do JM, que poder ser seguido pelo Canal NaMinhaTerra TV e pelas redes sociais do JM, para referir que está prevista uma intervenção no acesso viário à Furna, devido ao perigo de queda de pedras.