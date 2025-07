A Junta de Freguesia da Ponta do Pargo tem apostado no reforço do espírito comunitário através da organização de eventos culturais, sociais e recreativos. A mensagem foi deixada esta manhã pelo presidente da junta, José Manuel Jardim, nas Jornadas Madeira que decorrem na Calheta.

“No Natal e na Páscoa organizamos convívios para toda a população com jogos de cartas e dominó e no Dia de Reis visitamos todos os presépios de rua acompanhados com música e muita alegria”, referiu. A junta tem ainda promovido caminhadas abertas e, pela primeira vez, um mercadinho de Natal no centro cívico: “Foi um sucesso”, afirmou.

Outra iniciativa levada a cabo neste mandato foi a participação, também pela primeira vez, da freguesia nas marchas populares de São João. “Organizamos a marcha da freguesia para participar nas marchas de São João organizadas pela câmara municipal da Calheta... foi um grande sucesso e aproveito esta oportunidade para agradecer a todos os que participaram e ajudaram, as costureiras, o coreógrafo e os organizadores.”

Na parte social, a junta tem atribuído kits de bebé compostos por produtos de higiene a todas as crianças que nascem na freguesia e apoiado famílias dentro das possibilidades da autarquia local.

José Manuel Jardim terminou com agradecimentos e determinação em fazer o que ainda falta caso volte a ser eleito em outubro. “Quero agradecer ao Sr. presidente da câmara, Carlos Teles, por ter confiado em mim e por todo o apoio que tem dado à freguesia da Ponta do Pargo”, declarou, deixando ainda uma palavra a todos os colaboradores e eleitores. “Queremos continuar o nosso trabalho em prol da nossa freguesia pois sabemos que ainda há muito por fazer.”