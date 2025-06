Recordando que a Autarquia do Porto Santo conseguiu ir “mais além”, com o IMI, no mínimo, Nuno Batista, nas Jornadas Madeira, recordou que foram criadas condições para implementar o IMI familiar, bem como para devolver parte do IRS às famílias, devolução essa que em 2026 deverá ser total.

Além do mais, o autarca gostaria de isentar as grandes empresas, para fomentar ainda mais a economia local e recordou que quando assumiu as rédeas do município fê-lo com 400 mil euros para investimento.