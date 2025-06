O sexto episódio das Jornadas Madeira decorre, esta manhã, na Assembleia Municipal do Funchal. Uma iniciativa que o JM tem levado a todos os concelhos da RAM e que pode ser acompanhada através das plataformas digitais do Jornal, na rádio JM FM e no canal MinhaTerra TV.

A primeira intervenção da manhã, no que respeita aos presidentes de Junta de Freguesia, que aqui irão discursar ao longo da manhã, coube a Pedro Araújo, presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

O político começou por louvar a iniciativa do Jornal, frisando ser este “um espaço de cidadania que valoriza a democracia, o debate e promove a proximidade entre as instituições e a população”.

Já em jeito de balanço, Pedro Araújo referiu a componente de proximidade que tem vindo a ser desempenhado ao longo dos últimos anos por via da “escuta ativa” na sua freguesia.

“Mais do que promessas, assumimos compromissos partilhados com a nossa população. Por isso, mais do que enumerar promessas cumpridas, é tempo de refletir sobre os compromissos honrados em conjunto”, elaborou, numa alusão à estreita articulação com a autarquia.

O presidente do Imaculado realçou projetos como a Universidade Sénior, que promove o envelhecimento ativo; a Carrinha Social, que responde à falta de mobilidade e apoia instituições locais; a criação de novos apoios sociais, como o Kit do Bebé do Imaculado e o apoio aos universitários; o Espaço Geração Imaculado, que descentraliza e reforça a dinâmica sociocultural.

Ademais, lembrou as intervenções no espaço público, com verbas próprias e apoio da Câmara Municipal.

Complementou que “nada disto seria possível sem a visão descentralizadora da atual vereação do Município do Funchal”.

“O contrato interadministrativo celebrado permitiu reforçar as competências e os recursos das Juntas de Freguesia, o que significa colocar os meios mais perto de quem conhece o território e os seus desafios”.

Não obstante, Pedro Araújo constata que, naturalmente, “há ainda muito por concretizar: a materialização do projeto de requalificação da Quinta Deão, a desejada devolução da Quinta do Poço à população, a criação de um dog park na freguesia, a continuidade da valorização do espaço público”.

São alguns dos desígnios por si elencados nesta manhã em que se debate as políticas locais levadas a cabo no município do Funchal.