Válter Rodrigues, deputado municipal do Partido da Terra, pegou na questão da habitação e em especial do bairro da Nazaré para dizer que as casas “não são dadas por ser dadas”, evocando o regulamento existente e que tem de ser “cumprido”.

“A classe média não recebe nada. No final, têm 30 euros de material escolar”, sintetizou para aclarar que considera ser necessário aliviar a classe média e que, a seu ver, o Funchal está a se transformar numa cidade dirigida “às elites”.

“A classe média é uma classe que trabalha para sobreviver, não é verdade que este executivo não se tenha preocupado com a classe média”, respondeu Cristina Pedra lembrando questões da reserva exclusiva da Assembleia da República em várias matérias.

“Eliminamos todos os impostos da classe média”, objetivou a autarca, a fundamentar que em relação à habitação mantém-se a mesma preocupação e lembrou o programa “Rehabitar” já trazido à Assembleia Municipal, porém há questões no primeiro direito, que acabam por atrasar o processo.