Em resposta ao professor Francisco Abreu, que tomou da palavra nas Jornadas Madeira para se queixar do “gravíssimo e vergonhoso” facto de haver quiosques nas praias sem casa de banho, Nuno Batista esclareceu que estas são competências da Direção Regional de Ambiente.

A propósito do Parque de Campismo reivindicado, demonstrou que é visto com bem olhos, mas para tal teriam de ser adquiridos terrenos e a habitação tem prioridade, por isso com a cedência de um terreno por parte do Governo Regional voltaria a haver um Parque de Campismo “de qualidade”.

Além do mais, vincou que não há trabalhadores para melhorar as condições do Parque Urbano que reconhece não serem as melhores.