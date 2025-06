No púlpito das Jornadas Madeira, Nuno Batista, presidente da Câmara do Porto Santo, recordou que é este “o concelho com menos verbas para transferências de Estado”, as quais “não chegam para pagar 3.6 milhões por ano de salários”, sendo que não ultrapassam 2.1 milhões.

Deste modo, o autarca pediu um acréscimo destas verbas, realçando que os salários são pagos com recursos financeiros próprios.