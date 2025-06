Manuel Luís Macedo, presidente da Junta de Freguesia do Faial recusa que a oposição não tenha poder reivindicativo. A reação surge logo depois do presidente da Assembleia Municipal denunciar a falta de reivindicação por parte da oposição.

Mas Martinho Rodrigues, que pediu, de novo a palavra, no período de debate das Jornadas Madeira, reafirmou o que já tinha dito antes: “os presidentes de Junta sim, falam. Mas, em oito anos, houve apenas um pedido da oposição”. Esta primeira troca de palavras ocorreu no primeiro período de debate das Jornadas Madeira, evento do JM e da rádio JM FM que está a decorrer no salão nobre da Câmara Municipal de Santana e que pode ser acompanhado em direto no Canal NaMinhaTerra TV e também nas notícias online no site do JM.