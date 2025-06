Questionado pelo diretor do JM e moderador das Jornadas Madeira, Miguel Silva, sobre se a população reconhece a importância da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Manuel Pedro disse que, como este é um órgão que não executa obras, e tem um número limitado de sessões, feitas em espaços fechados, os fregueses acabam por não estar tão próximos. “Ainda não há uma relação de grande proximidade, daí que é importante levar as assembleias às freguesias, como fizemos. Mas, muitas vezes, o resultado não foi assim tão grande”, admitiu Manuel Pedro.

O presidente da Assembleia Municipal reconheceu que o organismo tem de modificar o seu comportamento, para ir mais ao encontro da população. “Mas, é uma sugestão que agrada mais aos partidos de oposição do que aos que estão no poder”. Sugere que a Assembleia organize fóruns de participação à população e que seja criada uma Assembleia jovem, para atrair os jovens a este órgão soberano municipal, com recurso às tecnologias, como redes sociais.