Paulo Rodrigues, presidente da Junta do Paul do Mar, afirma que vai ser feito o reembolso anual das licenças dos pescadores. Palavras proferidas nas Jornadas Madeira 2025, que decorrem no Centro Cívico do Estreito da Calheta, onde aquele representante de uma das freguesias junto ao mar deste concelho que é bastante extenso, falou das diversas atividades feitas no último mandato, para lazer da população.

Paulo Rodrigues falou ainda do investimento em mobiliário urbano em vários espaços, adiantando que, em breve, será colocado um abrigo de passageiros no sítio da Igreja. Lembrou que quando chegou à Junta, a freguesia não tinha um abrigo, sendo que, agora, tem cinco.