O presidente da Junta de Freguesia da Madalena do Mar apontou a requalificação da zona circundante à escola e o pavilhão desportivo como as principais reivindicações a fazer à Câmara Municipal.

Ivo Ribeira começou por destacar os números para ilustrar o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia, sublinhando o “saldo positivo de aproximadamente 14 mil euros” para 2025.

Nos valores investidos pela Junta, o presidente da Junta de Freguesia da Madalena do Mar apontou que a maior parte da despesa assentou em quatro grandes pilares, destacando medidas como a construção e requalificação de património e infraestruturas, a conservação de bens, o apoio a instituições e o apoio a famílias carenciadas.

Por fazer, o autarca disse que ficou ainda a requalificação do miradouro da sítio dos Moledos, onde a Junta de Freguesia pretnedia criar uma zona de churrasco. Da parte da Câmara, disse que gostava de ter visto a requalificação da zona circundante à escola e do pavilhão desportivo.

A terminar, Ivo Ribeira disse que os contratos interadministrativos são formalizados com “quatro meses de atraso”.

“Na minha opinião estes contratos deviam ser trabalhados no ano anterior, para que fossem assinados em dezembro ou no início do ano”, disse, considerando que os atrasos colocam entraves.

Célia Pessegueiro respondeu para rejeitar atrasos da responsabilidade da Câmara, dizendo que tal acontece “por opção das freguesias”.

“Convém clarificar que as Juntas de Freguesia só recebem a partir dessa data, por decisão de não fazerem a reunião da assembleia de freguesia no início do ano”, apontou.