O presidente da Assembleia Municipal do Funchal destacou, na sua intervenção de abertura no sexto episódio das Jornadas Madeira, o esforço que “reforça os pilares democráticos que todos queremos para a nossa cidade”, com o evento organizado pelo JM a ser um exemplo disso mesmo.

José Luís Nunes considera que tem testemunhado esse mesmo esforço na Assembleia Municipal do Funchal ao longo deste mandato.

“É por isso com sentido de responsabilidade e regozijo, que reconheço o trajeto que percorremos até aqui, assente em princípios fundamentais como a transparência, o compromisso, o diálogo e o sentido de responsabilidade”, afirmou o responsável, aditando que este é um percurso que “honra o poder local e a democracia”.

José Luís nunes afirmou que desde o início do seu mandato, “implementamos diversas medidas e transformações, que tiveram o único intuito de assegurar o máximo de dignidade e funcionalidade de um órgão que representa todos os funchalenses, sem exceção”. Na senda da proximidade entre a Assembleia Municipal e os munícipes, o responsável lembrou a criação de uma página nas redes sociais e a transmissão em direto, via TV, das sessões municipais, “garantindo o direito à informação de todos os cidadãos, estejam onde estiverem”, com o papel que ganham também na fiscalização da atuação deste órgão.

José Luís Nunes destacou ainda, “com orgulho”, que o organismo que preside foi a todas as freguesias, com assembleias descentralizadas. “Levamos a democracia para junto das pessoas, sentimos o pulsar de cidadãos anónimos, instituições, escolas ou empresas.

“Fomos aquilo que preconizamos para este mandato: um organismo sério, dialogante, trabalhador, próximo e atento. Sem receio de exercer o seu poder fiscalizador”, sublinhou, reconhecendo, contudo, que “por este ou aquele motivo, os cidadãos não participaram tanto como queríamos”.