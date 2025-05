O presidente da Assembleia Municipal de Machico diz que tem vindo a constatar que os cidadãos começam a valorizar mais o órgão a que preside. João Bosco diz que a Assembleia Municipal tem também procurado estar presente na vida dos munícipes.

Admite que os munícipes conhecem mais a Câmara e menos a Assembleia Municipal, que nunca foi valorizada ao longo do tempo. Palavras prestadas no período de debate do segundo episódio da 5.ª temporada das Jornadas Madeira. O evento decorre no Fórum Machico depois de, na última sexta-feira, ter arrancado na Ribeira Brava, mais concretamente escola básica e secundária Padre Manuel Álvares. Hoje, em Machico, o presidente da Assembleia Municipal afirma que quer que as pessoas comecem a valorizar, paulatinamente, este órgão a que preside há 12 anos.

Referiu sentir que, noutros concelhos, outras assembleias municipais sentem, igualmente, que não são valorizadas.