Nas Jornadas Madeira 2025, o presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial, Gonçalo Jardim, disse hoje que “vive-se cada vez melhor” na freguesia.

“Muitas [das pessoas que residem na freguesia] não tiveram oportunidade de escolher, mas o que escolheram é o que dizem”, sustentou.

Ainda assim, reconheceu que “não está tudo feito, e há pequenas intervenções que, apesar de pequenas, poderiam ajudar muito na melhoria de vida das pessoas que vivem na freguesia”.

Além do apoio na Educação, Gonçalo Jardim disse que a junta tem em curso várias pequenas obras, que têm melhorado a qualidade de vida da população.

Por outro lado, disse que a junta também funciona como uma mini-loja do cidadão, à semelhança do que afirmou o presidente da junta de freguesia do Arco de São Jorge, no início destas jornadas.

Gonçalo Jardim defendeu, ainda, a criação de uma sidraria na freguesia e adiantou que o processo está a ser debatido com o Governo Regional, porque “há muita gente na freguesia a querer fazer sidra”, uma vez que pode representar um “rendimento extra” para os produtores, para além de promover a limpeza dos terrenos.

O autarca defendeu ainda novos pavimentos de cimento em áreas onde há residências mas sem acesso adequado, além de vários caminhos agrícolas que precisam de pequenas intervenções que poderiam melhorar a vida dos agricultores.

Considerou também que o centro da freguesia precisa de mais estacionamentos, como também o Ribeiro Frio e o Pico do Areeiro.

Sobre a abertura de novos percursos, defendeu a criação de um novo acesso entre o Ribeiro frio e o centro da freguesa. “Criava-se outro percurso na freguesia que seria excelente para quem nos visita”, defendeu.

Também destacou a necessidade de melhorar o Caminho da Cancela até ao Poço da Cecília.

Por fim, defendeu obras na igreja da freguesia, com vista a criar novas salas, casas de banho, um largo e um novo arruamento de acesso à igreja.

“Esperemos que com a estabilidade governativa atual isso seja uma realidade”, disse, lembrado que a igreja está prestes a celebrar o 100.º aniversário.