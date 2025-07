No seu último discurso nas Jornadas Madeira enquanto presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês fez um balanço positivo do mandato, sublinhando a evolução do concelho nos últimos anos.

“São Vicente é hoje um território que muito se tem valorizado ao longo dos tempos e que poderá continuar a ser desenvolvido cada vez mais”, afirmou o autarca, destacando intervenções como asfaltamentos de estradas e requalificações urbanas, que classificou como fundamentais tanto para o turismo como para a qualidade de vida da população.

Garcês realçou ainda a capacidade do município para responder a desafios e aproveitar oportunidades em linha com os anseios dos munícipes, o que se tem traduzido no crescimento do emprego e na melhoria da qualidade ambiental.

De acordo com os dados apresentados, o investimento público direto no concelho ascendeu a 30 milhões de euros, a que se juntam mais de nove milhões de investimento indireto. A este esforço juntou-se também um forte estímulo ao investimento privado, que já ultrapassa os 40 milhões de euros e tem contribuído para a criação de postos de trabalho.