No encerramento do debate das Jornadas Madeira, que decorreu esta sexta-feira na Escola Agrícola da Madeira, o diretor do JM, Miguel Silva, lançou uma pergunta ao presidente da Câmara de São Vicente: “Depois de 12 anos, quais acha que são as prioridades para os próximos quatro anos?”

José António Garcês respondeu que a principal prioridade deverá ser a continuidade. Defendeu que o próximo autarca deve manter uma política de proximidade com a população, lembrando que “todas as pessoas têm um problema para resolver” e que é importante manter esse contacto direto com os munícipes.

Outro desafio apontado pelo autarca é a necessidade de continuar a atrair e apoiar o investimento privado. Sublinhou que esse movimento tem estado mais concentrado na sede do concelho, mas manifestou o desejo de que se alargue às três freguesias e chegue também às zonas mais afastadas do centro.

Garcês deixou ainda uma reflexão para a comunidade e para quem o vier a suceder: “Cada um é como é e deve aceitar-se as pessoas como elas são”, disse, criticando a tendência de se comparar quem governa com quem o fez anteriormente.