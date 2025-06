Gabriel Pereira, presidente da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, foi o segundo orador nas Jornadas Madeira, que hoje decorrem no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

A poucos meses de concluir um ciclo de 12 anos à frente da freguesia, o autarca iniciou a sua intervenção com palavras de gratidão. Agradeceu à população pela forma como sempre foi tratado ao longo dos três mandatos, enaltecendo também o trabalho da sua equipa e a colaboração com a Câmara Municipal.

Entre as obras municipais destacadas, sublinhou a requalificação do centro da freguesia, a construção do parque infantil e do centro de dia do Estreito, bem como a repavimentação de diversos caminhos e ruas. Obras que, segundo o autarca, contribuíram significativamente para melhorar a qualidade de vida da população.

Gabriel Pereira evidenciou ainda a importância do investimento do Governo Regional no desenvolvimento da freguesia, com destaque para a construção da via expresso, que considerou ter dado um “grande impulso” à mobilidade local. Referiu também a construção do pavilhão local, o alargamento da rede de saneamento básico, e as obras de melhoria nas escolas da freguesia.

“Muito foi feito ao longo destes 12 anos, mas é necessário continuar a lutar e a solucionar alguns problemas que representam desafios”, disse, destacando a necessidade de concretizar a construção do tão aguardado Museu do Vinho e da Vinha, cuja existência se limita, por agora, ao terreno já adquirido. Apontou ainda a urgência na criação da via distribuidora entre o Covão e o Calvário, na execução do caminho da Vargem, frequentemente prometido, e no realojamento definitivo dos moradores da Fajã das Galinhas, processo que já está em curso.

Lembrou a construção de habitação a custos controlados para os jovens, reconhecendo o esforço que está a ser feito pela Câmara nesse sentido, mas alertou que “o que está a ser feito não será suficiente para tanta necessidade que existe na freguesia”.