O sexto episódio das Jornadas Madeira decorre, esta manhã, na Assembleia Municipal do Funchal. Uma iniciativa que o JM tem levado a todos os concelhos da RAM e que pode ser acompanhada através das plataformas digitais do Jornal, na rádio JM FM e no canal MinhaTerra TV.

Ilídio Castro, presidente da Junta de Freguesia de Santo António, transmitiu que foram vários os eventos organizados em 4 anos, incluindo o Carnaval das escolas, o Dia Mundial da Criança, o Dia da Mulher e as obras espalhas por “todos os sítios da freguesia”. Nesse sentido, lembrou os varandins, transmitindo que até então foram colocados 1.180 metros de varandins. A limpeza de becos, veredas e ruas não foram descuradas, assim como a limpeza de jardins.

O presidente, ao nível da educação, também evocou os 115 alunos universitários que apoiam, sublinhando a preocupação com a questões sociais. “Apoiámos as famílias mais carenciadas da freguesia”, garantiu.

As ações de reflorestação nas serras de Santo António, em articulação com as escolas, é outro dos aspetos por si trazidos à sala da assembleia municipal do Funchal, onde, esta manhã, tem lugar o evento Jornadas Madeira, hoje no concelho do Funchal.

Ilídio Castro anunciou que a ligação do Caminho Velho ao Laranjal está para breve.

Referenciou que as obras de apoio têm em conta o contacto profícuo com a Câmara Municipal do Funchal.