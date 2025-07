Emanuel Câmara, presidente da Câmara do Porto Moniz, nas Jornadas Madeiras, subiu ao púlpito para reforçar que “na oposição também se aprende”. “Ao longo destes 12 anos também aprenderam com a minha oposição”, disse como arranque ao tema da educação, que não poderia deixar de falar.

“Os nossos jovens estão de facto bem preparados”, disse, dando como exemplo que, “em termos de acesso ao Ensino Superior, [os estudantes destacam-se] com notas que deixam toda a comunidade satisfeita”

Enquanto dirigente de um partido da oposição, “muitas propostas [Emanuel Câmara fez] para dar condições aos jovens”. “Todos os apoios que estamos a dar não é de mão estendida, estamos a ajudar as famílias, toda a gente sem exceção”. “As vezes não vale a pena cuspir para o ar que, como diziam os meus avós, cai na cara”, criticou, referindo-se a “pessoas que falam em esmola e são as primeiras a pedir”.

“Neste concelho, a creche é gratuita. As crianças quando nascem recebem à volta de mil euros. Quando estão no primeiro ciclo, a Câmara paga a alimentação. Tivemos apoios nos materiais escolares, cadernos, transportes com apoio de 150 euros mensais, apoios aos estudantes que estão fora no valor de 400 euros para as viagens”, destacou.

“Não tem faltado nada”, disse.