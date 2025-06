Eis a perspetiva deixada pela presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, instada a realizar um balanço da taxa turística.

A autarca realçou que a estimativa feita pela autarquia se mantém dentro dos parâmetros que haviam perspetivado.

“Tem se comportado com a estimativa que nos fizemos que era possível, quando fizemos o orçamento para 2025 fizemos uma análise aos navios de cruzeiro, assim como avançámos com o pressuposto que os índices seriam os mesmos do ano anterior”, elaborou.

E, nesse sentido, é “previsto que exista entre 13 a 14 milhões de euros de taxa turística”.

