O presidente da Câmara Municipal da Calheta diz que a partir de 2013, a principal ação foi estabilizar o concelho financeiramente. “Tínhamos uma dívida de 12 milhões de euros. Atualmente, a dívida é de 3,5 milhões de euros”, afirmou Carlos Teles nas Jornadas Madeira 2025, que chegam hoje ao fim, no município calhetense, mais concretamente no Centro Cívico do Estreito da Calheta.

Na sua intervenção, o autarca adiantou que a margem disponível para endividamento é de mais de 7 milhões de euros. Munido de mais números, o autarca afirmou que o IMI está na sua taxa mínima, e o IMI familiar na taxa máxima. Sublinhou que foram devolvidos, em 2024, mais de 359 mil euros no que toca ao IRS.