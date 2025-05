Emanuel Santos, presidente da Junta de Freguesia do Caniçal, é de opinião que as juntas têm tido apoio para melhorar a sua ação. Ainda assim, diz que não é suficiente. “Queremos sempre o melhor para a nossa freguesia, para as nossas gentes”, defendeu no período de debate do evento Jornadas Madeira, do JM e da rádio JM FM, que está a ser transmitido pelo Canal NaMinhaTerra TV.