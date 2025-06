Manuel, Filipe, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, recuou aos últimos 4 anos para lembrar como a freguesia estava. “Havia suspeitas de má gestão” e sublinhou buscas da PJ. O político salienta que encontrou a Junta “sem dívidas”, mas com “enormes suspeitas” e realçou todo o trabalho “não visível” que ajudou a credibilizar a Junta junto da população.

Manuel Filipe considerou que conseguiram devolver “credibilização” à Junta de São Pedro, das três únicas Juntas que foram auditadas pelo Tribunal de Contas.

“O que interessa é destacar a conclusão do Tribunal de Contas” que dá conta da “transparência”.

“Esta Junta quis ir além na atribuição de bolsas de estudo”, por exemplo. “Ajudamos, neste momento, 90 famílias com cabazes alimentícios”.

“Ajudámos 45 estudantes das universidades com bolsas”, apontou Manuel Filipe.

No campo das obras, o contrato interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal, foi sublinhado e elogiou-o. “Conseguem no terreno executar melhor as obras”, referindo-se às Juntas e às obras levadas a cabo. Deixou igual reconhecimento aos técnicos do departamento de ambiente.