Valter Rodrigues, deputado municipal do MPT, aproveitou as jornadas Madeira, que decorre na Assembleia Municipal do Funchal, para elogiar o discurso do presidente deste órgão, lembrando que o MPT também apresentou uma proposta sobre o regimento da Assembleia prever a realização de sessões pelas freguesias. Recordou que foi também proposta a criação de um gabinete para os deputados municipais atenderem os munícipes.

Abordou o trabalho da ASA, no apoio a obras nas casas dos fregueses, sublinhando que o autarca de Santa Maria Maior devia ter tido “a destreza” de recorrer também a esta instituição para esse fim.