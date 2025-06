Jacinto Serrão, vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, usou da palavra no período de debate das Jornadas Madeira, deixando críticas àquela que diz ser a instabilidade política vivida no executivo camarário.

“A perturbação política que assistimos no próprio executivo com a dança de presidentes, é evidente que prejudica o funcionamento do executivo da camara e eu senti isso ao longo deste mandato, porque não existe uma política projetada pelo mesmo presidente de longo prazo para superar os problemas estruturais”, apontou.

Jacinto Serrão entende que se fez muitas coisas, melhorou-se outras, mas não se criaram políticas estruturais para o desenvolvimento sustentável, tanto ao nível social quer ao nível da mobilidade, lembrando as prometidas bolsas de estacionamento.

“Esses problemas não foram resolvidos por realmente falta de vontade política por quem o executa”, apontou, lembrando o problema do saneamento básico “que é preciso resolver”, assim como a construção de habitação. “Precisamos de reforçar as políticas de apoio à reconstrução das casas antigas para apoiar as famílias”, observou ainda.

Lembrou ainda outras matérias ao nível da agricultura e das pescas, defendendo mais apoio nesse sentido.

Na resposta, Sónia Pereira, presidente da Câmara Municipal, disse que são questões já debatidas em diversas reuniões de câmara, e que se tratam de situações que serão resolvidas, gerindo-as conforme as prioridades. A autarca, a terceira neste mandato, lembrou ainda que já está na equipa desde 2013 e garantiu não estar “desfasada” do início do projeto.

“Estamos a dar continuidade ao projeto iniciado em 2013, com o objeto de melhorar a qualidade de vida das pessoas”, rematou. “Não é verdade que o facto de estarmos no terceiro presidente que a política que nós prevíamos desde 2013 não está a ser com concretizada. Está a ser concretizada. Terminamos o mandato de consciência tranquila”, rematou.